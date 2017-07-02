валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Американці вважають, що мають рецепт протидії російській агресії в Україні

Американці вважають, що мають рецепт протидії російській агресії в Україні
Американські дипломати не залишають надії на мирне врегулювання конфлікту між Україною та Росією, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Апостроф».

Колишній посол Сполучених Штатів Америки Джон Хербст в інтерв’ю українським журналістам розповів, у тому числі, і про те, яким чином можна подолати російську агресію. Так, дипломат оцінює ситуацію з точки зору раціоналізму та здорового глузду і зауважує, що вторгнення до України стало катастрофою для Кремля. По-перше, це слугує гальмом економічного розвитку через псування стосунків із Заходом. По-друге, Росія скочується в ізоляціонізм в міжнародній політиці. Незважаючи на всю сукупність негативних факторів, незрозуміло коли саме Путін усвідомить, що пора змінити власну поведінку, - зауважує дипломат.

Тим не менш, дипломат переконаний, що надання Україні летальної зброї та розширення санкцій проти Москви можуть наблизити цей момент. Конгрес США спрямовує свою діяльність саме на те, щоб нейтралізувати російську агресію. На думку дипломата, Сполучені Штати можуть створити такі умови, за яких для Кремля не залишатиметься іншого виходу аніж залишити Донбас. У той же час, варто приділити увагу тим факторам, на які посилається Кремль для виправдання своєї агресії.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Найден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
02 июл 2017
18209

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На

Последние новости

Представники кіберполіції дали рекомендації постраждалим від вірусу

Візи з Росією та чорні списки – Омелян розповів, що потрібно Україні

В американському Сенаті відповіли, коли будуть відповіді щодо можливих зв’язків Трампа з РФ

Американці вважають, що мають рецепт протидії російській агресії в Україні

У Німеччині відбувся багатотисячний протест проти політики країн G20

Сенат: оприлюднення зв’язків Трампа з Кремлем – справа кількох місяців

СМИ США настолько достал Трамп оскорблениями в соцсети, что они заявили, что Твиттер президент США – это незаконно

Ініціатори зриву концерту Ірини Білик в Одесі відповіли на звинувачення співачки у вимаганні грошей

У Генпрокуратури достатньо доказів для зняття недоторканності з 6 нардепів – Луценко

Павло Правий: Україна зробила неможливе

Блогер: нам знову намагаються «втюхати» дружбу з росіянами

До України не пустили ще одного російського співака

Страхітлива знахідка у Мехіко – вежа з черепів

Нардеп: пока вы отдыхали, хунта в очередной раз «ужала» права человека. В Украину не пущен еще один российский солист

У ГПУ є справи щодо деяких міністрів – Луценко

Встретившись с Путиным, Трамп унизит не только себя, но и свою страну, – эксперт

Очільникам терористів так званої «ДНР» знову привиділись українські диверсанти

Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

В КНР заявили, что им свои «ДНР» или «ЛНР» не нужны

Бабченко: клуші, які виховують гарматне м'ясо і нічого не розуміють – оце і є Росія

 Новости за день