Американці вважають, що мають рецепт протидії російській агресії в Україні

Американські дипломати не залишають надії на мирне врегулювання конфлікту між Україною та Росією, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Апостроф».
Колишній посол Сполучених Штатів Америки Джон Хербст в інтерв’ю українським журналістам розповів, у тому числі, і про те, яким чином можна подолати російську агресію. Так, дипломат оцінює ситуацію з точки зору раціоналізму та здорового глузду і зауважує, що вторгнення до України стало катастрофою для Кремля. По-перше, це слугує гальмом економічного розвитку через псування стосунків із Заходом. По-друге, Росія скочується в ізоляціонізм в міжнародній політиці. Незважаючи на всю сукупність негативних факторів, незрозуміло коли саме Путін усвідомить, що пора змінити власну поведінку, - зауважує дипломат.
Тим не менш, дипломат переконаний, що надання Україні летальної зброї та розширення санкцій проти Москви можуть наблизити цей момент. Конгрес США спрямовує свою діяльність саме на те, щоб нейтралізувати російську агресію. На думку дипломата, Сполучені Штати можуть створити такі умови, за яких для Кремля не залишатиметься іншого виходу аніж залишити Донбас. У той же час, варто приділити увагу тим факторам, на які посилається Кремль для виправдання своєї агресії.