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Бабченко: клуші, які виховують гарматне м'ясо і нічого не розуміють – оце і є Росія

Бабченко: клуші, які виховують гарматне м'ясо і нічого не розуміють – оце і є Росія
Як інформує replyua.net, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко розповідає що можна вважати збірним портретом громадянина Російської Федерації. Відповідний допис розміщено в особистому блозі оглядача на ресурсі «Обозреватель».

Так, Бабченко наголошує, що основною проблемою сучасної російської опозиції є те, що мало хто з її представників служив в армії чи сидів у в’язниці. Відповідно, самі противники режиму не уявляють що за населення їх оточує. Але чудовою ілюстрацією цього можна вважати інтерв’ю Павла Канигіна із матір’ю полоненого російського десантника Віктора Агеєва.

У неї є доступ до інтернету, але вона дивиться Кисельова і Соловйова. Російських військ в Україні немає, але її син чомусь в полоні. Єдину Росію у селищі ніхто не любить, але чомусь вона постійно виграє вибори. Як виграє – я не знаю, я простий вчитель, хоча і працюю іноді на виборчих дільницях. Готова поїхати до Києва за сином, але чомусь і досі вдома. Чекає, що хтось відведе її за руку? Ця інфантильність та каша в голові – вона у всьому. Такі люди ніколи не дорослішають – ні в сорок, ні в шістдесят. І саме оці клуші, які народжують гарматне м'ясо і нічого не розуміють – і є справжня Росія, - наголошує журналіст.
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