Саша Сотник: дефолт – занадто м’який термін для того, що чекає Росію



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Так, найбільш гучною подією в РФ за останні кілька днів став смітник в Балашисі. Путін, якому не дає спокою слава Леніна, взявся вирішувати локальні проблеми міста, з чого зробили новину всі російські пропагандисти. Саме такими інформаційними приводами намагались відволікти увагу від низки зовнішньополітичних поразок – тут і Макрон познущався, і Україні безвіз вручили, і підлий Порошенко з Трампом раніше зустрівся.



З самим Трампом все незрозуміло – він ніяк не визначиться «любить чи не любить». Варто спіймати його на зустрічі «Великої двадцятки» і тримати за лацкани поки не закохається – наголошує Сотник. До «підготовки» американського колеги Путіна долучився і відомий режисер Олівер Стоун – за гроші платників податків він зняв цілком епічний фільм, що має переконати всіх навколо в тому, що Путін – якщо не назавжди, то надовго. І тільки рубль не підтримує Путіна – коливається на фоні зниження ціни на нафту. Якщо поточні тенденції продовжаться, то назвати майбутнє Росії дефолтом – буде занадто м’яко, - наголошує Сотник.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Як повідомляє replyua.net , на думку російського журналіста Олександра Сотника перспективи Російської Федерації не надто райдужні, - про це він розповідає у власному блозі на Ютуб.Так, найбільш гучною подією в РФ за останні кілька днів став смітник в Балашисі. Путін, якому не дає спокою слава Леніна, взявся вирішувати локальні проблеми міста, з чого зробили новину всі російські пропагандисти. Саме такими інформаційними приводами намагались відволікти увагу від низки зовнішньополітичних поразок – тут і Макрон познущався, і Україні безвіз вручили, і підлий Порошенко з Трампом раніше зустрівся.З самим Трампом все незрозуміло – він ніяк не визначиться «любить чи не любить». Варто спіймати його на зустрічі «Великої двадцятки» і тримати за лацкани поки не закохається – наголошує Сотник. До «підготовки» американського колеги Путіна долучився і відомий режисер Олівер Стоун – за гроші платників податків він зняв цілком епічний фільм, що має переконати всіх навколо в тому, що Путін – якщо не назавжди, то надовго. І тільки рубль не підтримує Путіна – коливається на фоні зниження ціни на нафту. Якщо поточні тенденції продовжаться, то назвати майбутнє Росії дефолтом – буде занадто м’яко, - наголошує Сотник.