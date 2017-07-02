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Саша Сотник: дефолт – занадто м’який термін для того, що чекає Росію

Саша Сотник: дефолт – занадто м’який термін для того, що чекає Росію
Як повідомляє replyua.net, на думку російського журналіста Олександра Сотника перспективи Російської Федерації не надто райдужні, - про це він розповідає у власному блозі на Ютуб.

Так, найбільш гучною подією в РФ за останні кілька днів став смітник в Балашисі. Путін, якому не дає спокою слава Леніна, взявся вирішувати локальні проблеми міста, з чого зробили новину всі російські пропагандисти. Саме такими інформаційними приводами намагались відволікти увагу від низки зовнішньополітичних поразок – тут і Макрон познущався, і Україні безвіз вручили, і підлий Порошенко з Трампом раніше зустрівся.

З самим Трампом все незрозуміло – він ніяк не визначиться «любить чи не любить». Варто спіймати його на зустрічі «Великої двадцятки» і тримати за лацкани поки не закохається – наголошує Сотник. До «підготовки» американського колеги Путіна долучився і відомий режисер Олівер Стоун – за гроші платників податків він зняв цілком епічний фільм, що має переконати всіх навколо в тому, що Путін – якщо не назавжди, то надовго. І тільки рубль не підтримує Путіна – коливається на фоні зниження ціни на нафту. Якщо поточні тенденції продовжаться, то назвати майбутнє Росії дефолтом – буде занадто м’яко, - наголошує Сотник.
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