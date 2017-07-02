Блогер: во время прощания с Гельмутом Колем Медведев «потерялся»

Александр Снидалов, известный активист и блогер, сообщил о том, что во время прощальной церемонии с Гельмутом Колем, прошедшей в Страсбурге, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, немного потерялся и выглядел испуганным.
Как сообщает replyua.net, об этом Снидалов написал на своей странице в Фейсбуке. «Попал как раз на выступление Макрона. Француз говорил так, будто его президентская кампания еще в самом разгаре. Меркель слушала его с таким выражением, как будто в гробу под флагом ЕС лежал ее близкий родственник. Присутствующий в зале Билл Клинтон излучал спокойствие», отметил блогер. По его словам, выражение лица российского премьера – испуганный взгляд и выпученные глаза – свидетельствовали лишь о том, что «мальчик потерялся».
Снидалов отметил, что складывалось впечатление, что Медведев перепутал двери и понятия не имеет, как теперь оттуда выйти. Напомним, что прощание с Гельмутом Колем, бывшим канцлером Германии, прошло 1 июля. В Страсбург приехали самые видные мировые политики, в том числе и Петр Порошенко.