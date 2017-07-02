Арестович: Украину и другие страны Европы ждет жаркая осень во всех смыслах

Алексей Арестович, известный военный эксперт, заявил о том, что европейские страны ждет очень жаркая осень в этом году, поскольку Россия может сначала оккупировать Беларусь, после чего открыть Северный фронт против Украины, угрожая также войти в прибалтийские государства и в Польшу.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Арестович уверен, что в самое ближайшее время Североатлантический альянс будет вынужден усилить группировку в Латвии, Эстонии и Литве. «Тройная угроза – это оккупация Беларуси, присоединение к России. Это создание для Украины северного фронта и прямая угроза странам Балтии и Польше… Осень должна быть очень горячей», уверен Арестович.
Напомним, что ранее МИД России прокомментировал базирование американских военных на территории Норвегии. В российском ведомстве заявили, что это базирование стало уже частью «антироссийской истерии», и оно может привести к дальнейшей дестабилизации обстановки в Северной Европе.