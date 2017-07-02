Эксперт: Россия изменила поход к войне в Украине

Юрий Карин, известный военный эксперт, считает, что Россия изменила свой подход к конфликту с Украиной, и теперь она стала часто применять новую тактику – террористические атаки и диверсантов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, эксперт подчеркнул, что новое обострение на востоке страны является единственным для РФ механизмом давления. «Факторов, которые могут быть с этим связаны, достаточно много. Начиная с нарушения "хлебного перемирия", которым они показывают, что им глубоко наплевать на все человеческие ценности. И заканчивая тем, что президент Франции Эммануэль Макрон начинает дергать за причинные места, что очень не нравится великому самодержцу», считает Карин. По его словам, последние теракты стали «поздравлениями» от России, ведь они привязаны к украинским праздникам.
«Без политического прогресса в решении ситуации на Донбассе, военное решение невозможно. Военное решение будет, когда граница будет под четким контролем, когда с той стороны не будут переброшены десятки бригадных тактических групп вооруженных сил России», уверен эксперт.