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Социолог: новая волна популярности Сталина в России отображает сложные изменения в сознании граждан

Социолог: новая волна популярности Сталина в России отображает сложные изменения в сознании граждан
То, что граждане РФ назвали Сталина самым выдающимся человеком всех временен, не свидетельствует о какой-то неожиданности, и отношение к таким людям может измеряться только глубиной исторической памяти. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Лев Гудков, директор «Левада-Центра».

По его словам, с конца перестройки, примерно, с 1989 года в России наблюдалась занятная динамика. «Уходят советские представления: Ленин упал с первой позиции до третьей-четвертой. Уходят все имена, а соответственно, и представления, имевшие символическое значение для советского времени. А с приходом Путина Сталин начал подниматься вверх», отмечает Гудков. По его словам, акцент теперь делается только на символах России, на имперских символах, и Иосиф Сталин вновь вышел на первые позиции всего пять лет назад, и вместе с этим его продвигают не только, как главу государства и выдающегося генералиссимуса, но и как хорошего менеджера, который обеспечил стране индустриализацию.

«В 90-х годах Сталин вообще не входил в список наиболее значимых имен и воспринимался исключительно в негативном контексте: как диктатор, как садист, как виновный в гибели миллионов людей», отметил Гудков.
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