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Бондаренко: Украина стала для Донбасса самой жесткой матерью – она использовала армию против своих земляков

Бондаренко: Украина стала для Донбасса самой жесткой матерью – она использовала армию против своих земляков
Елена Бондаренко, бывший депутат от Партии регионов, сделала скандальное заявление в эфире одного из политических шоу, идущих на центральных каналах России.

Как информирует replyua.net, Бондаренко, как и другие «украинские эксперты», регулярно кочует с одного российского канала на другой, делая скандальные заявления об Украине. Бывший депутат занимает пророссийскую позицию в конфликте между двумя странами. На этот раз она заявила, что Донбасс должен получить право не только на автономию в составе страны, но и отделение от Украины. «Донбасс давно выборол право на автономный статус, если он хочет остаться в составе Украины. Если он не хочет - это его право. Украина как страна для Донбасса на данный момент является самой жесткой матерью, она использовала авиацию, использовала армию против моих земляков», подчеркнула бывший депутат.

По ее словам, Минские договоренности больше не работают, но альтернативы им нет, как нет и способов решения военного конфликта. Пользователи из Украины жестко отреагировали на заявление Бондаренко.

Бондаренко: Украина стала для Донбасса самой жесткой матерью – она использовала армию против своих земляков
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