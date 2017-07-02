Лавров: слышу критику, что Россия зря ввязалась в конфликт на Донбассе

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, проговорился о том, что российские войска находятся в Украине. Как информирует replyua.net, текст речи главы МИД был опубликован на официальном сайте российского ведомства.
«Я читал и до сих пор слышу критику о том, что мы зря ввязались в конфликт в Донбассе, в Сирийский конфликт», заявил Лавров на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». У Лаврова поинтересовались, согласен ли он с тем, что Россия нередко «играет не в своей лиге», как когда-то заявлял Киссинджер, говоривший о том, что РФ очень часто отказывалась идти на компромиссы, и в этом случае терпела поражение по многим вопросам.
«Наверно, нужно комплексно подойти к тому, что представляет из себя та или другая нация. Эти люди хотят лишь хлеба и зрелищ, - им все равно, как их воспримут на международной арене», заявил Лавров, говоря о тех, кто критикует Россию, ввязавшуюся в конфликт.