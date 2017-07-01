валюта
СпецтемаПолитолог: с вчерашнего дня в России резко перестали смеяться искандеры

Політолог: четвертий рік геополітичного «блуду» Росії

Політолог: четвертий рік геополітичного «блуду» Росії
Як повідомляє replyua.net, які б оказії не відбулись з росіянами, пояснення завжди однакове – вони заблудились. Саме про цей блуд і розповідає в особистому блозі на «Українській правді» політолог Олеся Яхно-Белковська.

Так, цього разу заблудились двоє співробітників ФСБ РФ – їх виловили на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Пояснення що вони там роблять, було до болю знайомим – так само говорили про десятьох російських десантників, яких Україна затримала у 2014 – мовляв, заблукали. Такий геополітичний блуд в РФ продовжується вже четвертий рік – замість того, щоб розвивати власну державу, Кремль провокує конфлікти на всій земній кулі аби пригальмувати зростання в інших країнах.

У цьому контексті ми спостерігаємо розрив між об’єктивним і суб’єктивним – наприклад, фізично у Путіна ще чимало сил, але політично він мертвий як Борис Єльцин чи Михайло Горбачов. Курс на ізоляціонізм, який обрав Кремль, можна назвати перспективним хіба у реальності, створеній пропагандистами. І поки у Москві розкручують маховик війни, російський ВВП падає з 498 млрд. доларів у першому кварталі 2014 року до 342 млрд. доларів за аналогічний період 2017 року. Реальні доходи росіян теж скорочуються, причому за наростаючою – з мінус 0,7% у 2014 році до мінус 5,9% у 2016 році. При цьому, війна не зупиняє європейську інтеграцію України і не вирішує жодного із завдань, які стоять перед Кремлем. А поки Росія блудить, китайський юань став п’ятою резервною валютою МВФ, - зауважує політолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
01 июл 2017
10940

Эксперт: Из-за серьезных проблем с водой Путин может поставить Украине ультиматум

В своем блоге для «Крым.Реалии» политолог Сергей Стельмах пишет, что в незаконно аннексированном Москвой Крыму наблюдаются серьезные трудности с водоснабжением, из-за чего российский президент

01 июл 2017
5079

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

Последние новости

Журналіст оприлюднив деталі захоплення групи диверсантів на Луганщині

Севастопольські медики бунтують і грозять окупантам колективним звільненням

Святкування приєднання Гонконгу закінчилось сутичками

У Мінекології анонсували початок інвентаризації екологічно небезпечних об’єктів на Донбасі

Політична криза у Великобританії набирає обертів

Політолог: четвертий рік геополітичного «блуду» Росії

Альтернативи Мінську немає – МЗС Франції

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Російського артиста не впустили до України на київський фестиваль

Блогер: спішіть бачити – українському флоту є чим пишатись

Блогер: завдяки Путіну військові бази США з’являються там, де ніхто і подумати не міг

Блогер: черговий вибух на російському військовому заводі

У Нацгвардії не отримували офіційну інформацію з приводу затримання Марківа

У ГПУ наблизилися до розкриття справи щодо вбивства Вороненкова – Луценко

«Каміння з неба» та нові тарифи в окупованому Криму

Сепаратисти намагаються зсунути лінію фронту – Міноборони

Зубов: глум Кремля над трибуналом по МН-17 закінчиться покаранням для злочинців

Геращенко не виключає російський слід в арешті українця в Італії

Валєтов: а коли Путін втече до Києва?

Госдума: все заявления и обвинения СБУ – обычный фейк

 Новости за день