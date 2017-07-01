Політолог: четвертий рік геополітичного «блуду» Росії

Як повідомляє replyua.net, які б оказії не відбулись з росіянами, пояснення завжди однакове – вони заблудились. Саме про цей блуд і розповідає в особистому блозі на «Українській правді» політолог Олеся Яхно-Белковська.
Так, цього разу заблудились двоє співробітників ФСБ РФ – їх виловили на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Пояснення що вони там роблять, було до болю знайомим – так само говорили про десятьох російських десантників, яких Україна затримала у 2014 – мовляв, заблукали. Такий геополітичний блуд в РФ продовжується вже четвертий рік – замість того, щоб розвивати власну державу, Кремль провокує конфлікти на всій земній кулі аби пригальмувати зростання в інших країнах.
У цьому контексті ми спостерігаємо розрив між об’єктивним і суб’єктивним – наприклад, фізично у Путіна ще чимало сил, але політично він мертвий як Борис Єльцин чи Михайло Горбачов. Курс на ізоляціонізм, який обрав Кремль, можна назвати перспективним хіба у реальності, створеній пропагандистами. І поки у Москві розкручують маховик війни, російський ВВП падає з 498 млрд. доларів у першому кварталі 2014 року до 342 млрд. доларів за аналогічний період 2017 року. Реальні доходи росіян теж скорочуються, причому за наростаючою – з мінус 0,7% у 2014 році до мінус 5,9% у 2016 році. При цьому, війна не зупиняє європейську інтеграцію України і не вирішує жодного із завдань, які стоять перед Кремлем. А поки Росія блудить, китайський юань став п’ятою резервною валютою МВФ, - зауважує політолог.