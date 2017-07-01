Блогер: завдяки Путіну військові бази США з’являються там, де ніхто і подумати не міг

За інформацією replyua.net, Сполучені Штати Америки розширюють свою військову присутність на території Скандинавії, - саме про це повідомляє на власній сторінці в Фейсбук блогер Олександр Коваленко.
Так, ще у жовтні минулого року блогер розповідав про наміри Вашингтону розмістити на базі Вернес (Норвегія) три сотні морських піхотинців. На його думку, все це було прелюдією до створення повноцінної бази Сполучених Штатів у Скандинавії. Насправді, так і вийшло – нині уряд Норвегії прийняв рішення продовжити перебування американців на власній базі. Звісно, це викликало обурення Соціалістичної лівої партії, яка традиційно не схвалює присутності іноземних військових у державі. Більше того, соціалісти звинувачують Вашингтону намірі збільшити свій гарнізон удвічі – до шести сотень піхотинців.
Саме у цьому контексті цікаво виглядає новина про те, що саме Норвегія дуже активно провадить оборонну політику, починаючи з російського вторгнення в Крим. Наприклад, для ВПС Норвегії було закуплено понад півсотні винищувачів F-35, було спущено на воду шпигунський корабель Marjata IV, вдосконалено протикорабельні ракети NSM. Більше того – Осло активно розконсервовує військову техніку, яка до цього перебувала на складах. Як відомо, на всяку дію є протидія - і безглузді дії Росії у 2014 році призвели до того, що американські військові бази з’являються навіть там, де раніше неможливо було уявити, - зауважує блогер.