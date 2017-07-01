Блогер: черговий вибух на російському військовому заводі

Як повідомляє replyua.net, блогеру Олександру Коваленку стало відомо про черговий нещасний випадок на російському заводі, який виробляє гелікоптери, - відповідна інформація була розміщена на сторінці оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер зауважує, що великі контракти до добра ніколи не приводять, особливо, якщо йдеться про підприємства, у яких технічний потенціал нижче плінтуса. Наприклад, так сталось в російському місті Арсеньєв на заводі «Прогрес» - там прогримів потужний вибух. Поки що про цю подію повідомили лише місцеві ЗМІ Владивостока – федеральні російські журналісти передбачувано мовчать. У результаті нещасного випадку постраждало двоє осіб. Наразі незрозуміло що саме слугувало причиною вибуху – за першою версією, це була необережність при перевантаженні піропатронів, за другою – спрацювала система катапультування на одному з літальних апаратів, у результаті чого відбувся відстріл лопастей.
Але загальна причина цілком зрозуміла: наразі на підприємстві справжня ейфорія. У 2015 році завод уклав угоду з ВПС Єгипту на поставку гелікоптерів Ка-52 «Алігатор», але перша машина вийшла на випробування тільки у січні цього року. А потрібно виготовити ще сорок п’ять машин. Виходить, що поспіх та недотримання норм техніки безпеки призвело до жертв. Але навряд чи ця новина набуде розголосу – навіщо затьмарювати експортні успіхи «великої держави», - наголошує блогер.