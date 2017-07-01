валюта
СпецтемаПолитолог: с вчерашнего дня в России резко перестали смеяться искандеры

Блогер: черговий вибух на російському військовому заводі

Блогер: черговий вибух на російському військовому заводі
Як повідомляє replyua.net, блогеру Олександру Коваленку стало відомо про черговий нещасний випадок на російському заводі, який виробляє гелікоптери, - відповідна інформація була розміщена на сторінці оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що великі контракти до добра ніколи не приводять, особливо, якщо йдеться про підприємства, у яких технічний потенціал нижче плінтуса. Наприклад, так сталось в російському місті Арсеньєв на заводі «Прогрес» - там прогримів потужний вибух. Поки що про цю подію повідомили лише місцеві ЗМІ Владивостока – федеральні російські журналісти передбачувано мовчать. У результаті нещасного випадку постраждало двоє осіб. Наразі незрозуміло що саме слугувало причиною вибуху – за першою версією, це була необережність при перевантаженні піропатронів, за другою – спрацювала система катапультування на одному з літальних апаратів, у результаті чого відбувся відстріл лопастей.

Але загальна причина цілком зрозуміла: наразі на підприємстві справжня ейфорія. У 2015 році завод уклав угоду з ВПС Єгипту на поставку гелікоптерів Ка-52 «Алігатор», але перша машина вийшла на випробування тільки у січні цього року. А потрібно виготовити ще сорок п’ять машин. Виходить, що поспіх та недотримання норм техніки безпеки призвело до жертв. Але навряд чи ця новина набуде розголосу – навіщо затьмарювати експортні успіхи «великої держави», - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
9193

Блогер: через три года таких борцов за народную землю, как Тимошенко, будут гнать дрыном аж до самой Москвы

Интересное кино получается, которое вряд ли может понравится Путину, ведь все его многогодичные усилия вылетели в трубу. Как оказалось, жители «Новороссии» в два раза больше хотят в ЕС, чем в Таежный

01 июл 2017
9129

Эксперт: Из-за серьезных проблем с водой Путин может поставить Украине ультиматум

В своем блоге для «Крым.Реалии» политолог Сергей Стельмах пишет, что в незаконно аннексированном Москвой Крыму наблюдаются серьезные трудности с водоснабжением, из-за чего российский президент

Последние новости

Блогер: завдяки Путіну військові бази США з’являються там, де ніхто і подумати не міг

Блогер: черговий вибух на російському військовому заводі

У Нацгвардії не отримували офіційну інформацію з приводу затримання Марківа

У ГПУ наблизилися до розкриття справи щодо вбивства Вороненкова – Луценко

«Каміння з неба» та нові тарифи в окупованому Криму

Сепаратисти намагаються зсунути лінію фронту – Міноборони

Зубов: глум Кремля над трибуналом по МН-17 закінчиться покаранням для злочинців

Геращенко не виключає російський слід в арешті українця в Італії

Валєтов: а коли Путін втече до Києва?

Госдума: все заявления и обвинения СБУ – обычный фейк

Піонтковський: хто перший «здасть» Путіна?

Ще одній співачці заборонили в’їзд до України

Зубко отчитался о процессе вывоза мусора из Львова

Цимбалюк: Россия применяет новую тактику – государственный терроризм

Італійська поліція заарештувала українця за підозрою у вбивстві журналіста на Донбасі

Метеорологи предупредили о сильнейшей затяжной жаре по всей Европе

В соцсетях обсуждают неоднозначное заявление Диего Марадоны о Путине

Москва відповіла на звинуваче6ння СБУ у причетності до кібератаки

Петр Порошенко простился с Гельмутом Колем

Политолог: когда в России сменится руководство, страна получит безвиз с ЕС, тогда восстановим безвиз с Россией и мы

 Новости за день