Госдума: все заявления и обвинения СБУ – обычный фейк

Вадим Деньгин, член комитета Госдумы России по информационной политике, заявил о том, что все обвинения и домыслы Службы безопасности Украины в адрес России (кибератака в Украине) являются обычным фейком.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Деньгин подчеркнул, что выводы СБУ ни на чем не могут основываться. «Они ищут в России любую уловку, любую делают пакость для того, чтобы каким-то образом все списать на Российскую Федерацию… Они пытаются создать сами какой-то фейк, а потом опять выдают за ту ситуацию», отметил российский политик. Также он добавил, что «в России, конечно же, больше нечем заняться, как разрабатывать вирусы, а потом атаковать ими Украину».
Напомним, что мощная атака, произошедшая несколько дней назад, остановила работу в почтовых сервисах, банках, СМИ, энергокомпаниях, торговых сетях Украины, а также приостановила работу платежных терминалов в метрополитене Киева.