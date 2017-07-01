Цимбалюк: Россия применяет новую тактику – государственный терроризм

Роман Цимбалюк, украинский журналист, считает, что подрывы украинских силовиков, происходящие в тылу, свидетельствуют о новой тактике России – о государственном терроризме.
Как сообщает replyua.net, об этом Цимбалюк рассказал в своем видеоблоге в Фейсбуке. «Сейчас стало очевидно, что российское государство приступило к новой тактике, – тактике государственного терроризма. Именно с этим я связываю подрывы автомобилей украинских силовиков в глубоком тылу. Почему это происходит именно сейчас, неизвестно. Могу предположить, что это месть российских силовиков за успешные операции украинских защитников», отметил журналист. По словам Цимбалюка, во всех западных странах уже назвали РФ тем, чем она является на самом деле – страной-агрессором, и у Кремля довольно нервная реакция на происходящее, поскольку в США стали говорить о том, что уже пора предоставить Украине летальное оружие.
«Оно будет использовано против так называемых "их там нет". Но они знают, что они есть. И мы знаем, что они есть. Поэтому Москва по старой традиции начинает торговать войной», заявил Цимбалюк.