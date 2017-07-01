Москва відповіла на звинуваче6ння СБУ у причетності до кібератаки

У Державній думі Російської Федерації прокоментували попередні звинувачення Служби безпеки України у тому, що російські спецслужби пов’язані з масштабною хакерською атакою на державні установи та приватні установи й компанії, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Зокрема, представник комітету інформації політики Вадим Дєньгін заявив, що вважає такі звинувачення української спецслужби безпідставними і сам Київ, на його думку, винний у тому, що «Україна постійно шукає якусь хитрість, робить всілякі пакості, аби списати все на Росію». Дєньгін закинув також Україні звинувачення у створенні та поширенні фейків, додавши, що «немає РФ більше чого робити, як тільки атакувати Україну».
Варто нагадати, раніше вдень у прес-службі СБУ повідомили, що в ході розслідування вдалося з’ясувати, що Росія причетна до поширення віруса-здирника Petya.A. За даними української спецслужби, кібератака була ретельно спланована, мала декілька етапів підготовки і готувалась саме до українського державного свята. Такі висновки підтвердили СБУ представники міжнародних антивірусних компаній