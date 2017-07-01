валюта
СпецтемаЛист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Чого їх там вчать: Азаров заявив про неосвіченість Макрона

Чого їх там вчать: Азаров заявив про неосвіченість Макрона
Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю російським засобів масової інформації обурився через заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Анна Ярославна була княжною Київської Русі, і звинуватив його в безграмотності. Про це інформує replyua.net. «Я багато спілкувався з європейськими лідерами, і сказати, що вони освічені, буде дуже серйозним перебільшенням. Я взагалі не знаю, чому їх в тих «Ітонах», «Йелях» вчать, - сказав Микола Азаров. Також він припустив, що у Макрона ще є проблема з президентським апаратом, адже саме його помічники написали йому промову з «помилкою».

«Існує ж апарат, який міг би відкрити енциклопедії, матеріали, подивитися. Анна не могла бути київської, вона була руською княгинею, дочкою Ярослава Мудрого, який ніколи себе ніяким київським князем не називав. Він був російським князем», - підкреслив Азаров.

Раніше однокурсник Путіна по інституту КДБ Юрій Швець заявив, що екс-президент України-втікач Віктор Янукович, так само, як і екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, який також переховується в Росії, були агентами КДБ,і, таким чином, ФСБ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Фінансовий аналітик прогнозує крах російської національної валюти через 2-3 місяці

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
9711

Фінансовий аналітик прогнозує крах російської національної валюти через 2-3 місяці

Фінансовий аналітик Степан Демура розмірковує з приводу найближчих перспектив російської національної валюти, - про це повідомляє новинний портал replyua.net з посиланням на ресурс «Русский монитор».

30 июн 2017
9124

Журналист: час, когда российские войска вышвырнут с Донбасса, становится все ближе

Александр Тверской, известный российский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что настанет час, когда российские войска будут вышвырнуты с Донбасса, и сейчас маленькая Украина стоит

30 июн 2017
8619

Японська корпорація Konica показала карту РФ без Криму Курил і Калінінграду

Під час однієї із презентацій представники російського підрозділу компанії Konica-Minolta показали карту РФ на якій відсутній Крим, Курильські острови, Сахалін і Калінінград. Фотографії цього заходу

Последние новости

Справедливость восторжествовала – суд поддержал решение Киевсовета о переименование проспекта Ватутина

Україна вимагатиме компенсацію за будівництво Керченського мосту

Чого їх там вчать: Азаров заявив про неосвіченість Макрона

В ЄС затвердили нові правила прикордонного контролю

В СБУ заявили про причетність спецслужб РФ до розповсюдження вірусу Petya.A

Мать очередного пленного российского солдата просит Путина вернуть ее сына, но не признает, что он воевал в Украине

Американский эксперт рассказал, почему нужно опасаться встречи Трампа с Путиным

Росією вже гуляє нова страшилка про хунту, яка розправилася з фанатом Росії в ПАРЄ, – блогер

МИД Польши: Трамп изменил свое мнение о России

До та після анексії: в Інтернеті опублікували порівняльні фото з Ялти

Прогноз на второе полугодие: как изменится курс доллара в Украине

Крушение надежд Путина: на Западе пояснили, как Трамп поменял свое отношение к России

С 1 июля в Украине отменяется регулирование цен на продукты

Блогер назвал главные причины вероятности распада России

Во Франции начато еще одно расследование против Ле Пен

В Госстате рассказали, как выросли доходы украинцев

Эксперт: в России уже признали, что с Аргамунтом прокололись

Невыполнимая миссия: Арестович рассказал об обратной стороне «Минска-2»

Синоптики: 3 июля украинцы должны быть готовы к резким погодным изменениям

New York Post разместил статью о Трампе из трех слов

 Новости за день