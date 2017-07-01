Чого їх там вчать: Азаров заявив про неосвіченість Макрона

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю російським засобів масової інформації обурився через заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Анна Ярославна була княжною Київської Русі, і звинуватив його в безграмотності. Про це інформує replyua.net. «Я багато спілкувався з європейськими лідерами, і сказати, що вони освічені, буде дуже серйозним перебільшенням. Я взагалі не знаю, чому їх в тих «Ітонах», «Йелях» вчать, - сказав Микола Азаров. Також він припустив, що у Макрона ще є проблема з президентським апаратом, адже саме його помічники написали йому промову з «помилкою».
«Існує ж апарат, який міг би відкрити енциклопедії, матеріали, подивитися. Анна не могла бути київської, вона була руською княгинею, дочкою Ярослава Мудрого, який ніколи себе ніяким київським князем не називав. Він був російським князем», - підкреслив Азаров.
Раніше однокурсник Путіна по інституту КДБ Юрій Швець заявив, що екс-президент України-втікач Віктор Янукович, так само, як і екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, який також переховується в Росії, були агентами КДБ,і, таким чином, ФСБ.