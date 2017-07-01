Блогер назвал главные причины вероятности распада России

В связи с центробежными процессами и продолжающимся нарастанием неудовлетворенности среди представителей молодого поколения, Россия столкнулась с достаточно серьезными угрозам, которые в свое время станут причиной распада этой страны. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такую позицию озвучил блогер и историк Юрий Гудименко.
По его словам, сейчас можно наблюдать за центробежными процессами, вызванными многонациональностью России, причем между той или иной нацией происходят очень серьезные трения. «В Украине нам трудно осознать всю сложность этих процессов, так как проблем на этническом уровне у нас нет. Украинцы не представляют, как россияне относятся к чеченцам, каким является отношение чеченцев к россиянам, а также насколько унизительным для россиян является наличие отдельного анклава Чечни в их современной картине мира», - подчеркнул эксперт. Гудименко отметил, что суть слабости России заключается в том, что в этой стране существует политическая централизация, а лояльность к регионам проявляется в дотациях из федерального бюджета.
«В России сейчас заканчиваются финансовые ресурсы, и как только в Кремле опустеет казна или умрет Путин, о последствиях этого события можно только догадываться. Тогда немедленно начнется борьба за полномочия, что только ослабит РФ», - уверен эксперт.