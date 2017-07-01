Эксперт: Из-за серьезных проблем с водой Путин может поставить Украине ультиматум

В своем блоге для «Крым.Реалии» политолог Сергей Стельмах пишет, что в незаконно аннексированном Москвой Крыму наблюдаются серьезные трудности с водоснабжением, из-за чего российский президент Владимир Путин может прибегнуть к радикальному шагу – предъявить украинским властям ультиматум. Об этом сообщает replyua.net.
Суть проблемы в том, что без содействия Украины Кремль самостоятельно не в состоянии обеспечить Крым водой. В связи с этим, предполагает Стельмах, Путин, возможно, потребует от Украины разблокировать работу Северо-Крымского канала, либо российский лидер прибегнет к применению силы.
«Для Кремля признание факта неспособности решить эту проблему является неприемлемым. Поэтому в Москве уже началась подготовка информационной почвы для ультиматума Киеву в недалеком будущем: или украинская власть разблокирует Северо-Крымский канал, иди же со стороны Кремля будет применяться сила», - подчеркнул обозреватель. В качестве подтверждения своих слов Сергей Стельмах привел слова Никлая Патрушева, являющегося секретарем Совбеза РФ, который заявил о критической ситуации с поставками воды в Крым и обвинил украинскую власть в «недружественной» политике и попытках дестабилизации ситуации на полуострове.