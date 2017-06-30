У «Газпромі» заявили про наміри оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу щодо «Нафтогазу»

У російській компанії «Газпром» заявили про наміри подати апеляційну скаргу в зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражу стосовно суперечки з українським «Нафтогазом», інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну інформацію оприлюднив керівник російської компанії Олексій Міллер в п’ятницю, 30 червня. Глава «Газпрому» заявив, що попереднє рішення передбачає, що стягнення з української компанії на користь «Газпрому» суми понад 1,7 млрд доларів. Крім того, Міллер додав, що в «Газпромі» вважають аргументи арбітрів з низки інших питань проміжного рішення недостатніми. Саме тому керівництво «Газпрому» має наміри оскаржити рішення в апеляційному суді Швеції.
Прес-служба «Нафтогазу» вже встигла надати власні коментарі з приводу заяви глави «Газпрому». Представники української компанії зауважили, що в проміжному рішення Стокгольмського арбітражу від 31 травня не було вказано конкретні цифри стосовно стягнення на користь російської компанії і в документі взагалі не містяться жодні цифри стосовно боргових зобов’язань між сторонами.