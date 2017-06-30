Нафтогаз: нарешті Газпром визнав свою поразку

Комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко на власній сторінці в Фейсбук пояснює подробиці рішення комерційного арбітражу в Стокгольмі та заперечує черговий «фейк» від російського «Газпрому», - про це повідомляє replyua.net.
Так, Вітренко наголошує, що нарешті чиновники російського «Газпрому» визнали, що їх не задовольняє рішення, винесене комерційним арбітражем у Стокгольмі у спорі з «Нафтогазом». Зрозуміло, адже ціна питання за умовою «бери-або-плати» сягає 40 мільярдів доларів. Рішення арбітражу – це потужний удар не тільки по «Газпрому», а і по всій Росії загалом, адже воно яскраво показує, що РФ пред’являла надмірні вимоги до нашої держави. Більше того, руйнується вся система російської пропаганди – виявляється, Москва не субсидувала Київ, а ставила його у кабальні умови.
Крім того, не мають під собою ніякого реального грунту заяви «Газпрому» про те, що «Нафтогаз» буцімто винен йому 1,7 мільярдів доларів. Насправді, це внутрішні розрахунки російського газового гіганта, які не співвідносяться з текстом рішення. І останнє – рішення Стокгольмського арбітражу – не «проміжне», а «окреме», і воно є остаточним у частині визнання «бери-або-плати» неправомірним, - наголошує Вітренко.