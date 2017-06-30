валюта
СпецтемаЛист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Нафтогаз: нарешті Газпром визнав свою поразку

Нафтогаз: нарешті Газпром визнав свою поразку
Комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко на власній сторінці в Фейсбук пояснює подробиці рішення комерційного арбітражу в Стокгольмі та заперечує черговий «фейк» від російського «Газпрому», - про це повідомляє replyua.net.

Так, Вітренко наголошує, що нарешті чиновники російського «Газпрому» визнали, що їх не задовольняє рішення, винесене комерційним арбітражем у Стокгольмі у спорі з «Нафтогазом». Зрозуміло, адже ціна питання за умовою «бери-або-плати» сягає 40 мільярдів доларів. Рішення арбітражу – це потужний удар не тільки по «Газпрому», а і по всій Росії загалом, адже воно яскраво показує, що РФ пред’являла надмірні вимоги до нашої держави. Більше того, руйнується вся система російської пропаганди – виявляється, Москва не субсидувала Київ, а ставила його у кабальні умови.

Крім того, не мають під собою ніякого реального грунту заяви «Газпрому» про те, що «Нафтогаз» буцімто винен йому 1,7 мільярдів доларів. Насправді, це внутрішні розрахунки російського газового гіганта, які не співвідносяться з текстом рішення. І останнє – рішення Стокгольмського арбітражу – не «проміжне», а «окреме», і воно є остаточним у частині визнання «бери-або-плати» неправомірним, - наголошує Вітренко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
23156

Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Мати російського військового Віктора Агєєва, якого сили АТО минулого тижня захопили на Луганщині як члена диверсійно-розвідувальної групи терористів так званої республіки, звернулася до місцевого

30 июн 2017
7419

Павел Нусс: несмотря на войну и внутренние разногласия команда президента строит по истине Великую Украину

С 2015 года на территории Украины введены в эксплуатацию 56 заводов и 29 солнечных электростанций и это во время российской всеобъемлющей агрессии против Украины! Об этом на своей странице в Facebook

Последние новости

Кримський Бандерівець: російські туристи можуть обдирати шпалери та виколупувати гвіздки

Сайти деяких українських ЗМІ не працюють досі після кібератаки

Кримський Бандерівець: окупанти креативно пояснили причину черг у лікарнях в Криму

У «Газпромі» заявили про наміри оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу щодо «Нафтогазу»

Путин так заигрался войной за Украину, что не заметил, как сделала собственный народ нищими голодранцами, – политолог

Палий: не менее 10 гражданских за 1 шпиона, по другому российские диверсанты не должны возвратиться в Москву

Геращенко: наша задача – не дать уничтожить ПАСЕ, вернуть ее авторитет и доверие к организации

Нафтогаз: нарешті Газпром визнав свою поразку

У Москві закликали відлучити Ангелу Меркель від церкви «за змову з сатаною»

Політолог: ізоляція – добровільний курс російської влади

Коломийський знову позивається проти Приватбанку, Нацбанку, Міністерства фінансів та Кабміну

Блогер: через три года таких борцов за народную землю, как Тимошенко, будут гнать дрыном аж до самой Москвы

Блогер: боротьба за голови українців переходить в нову фазу

У російської «дочки» Сбербанку з’явився ще один покупець

У Львівській ОДА розповіли, коли Львів буде без сміття

Казанський: мати Агеєва – ще один доказ тотальної російської пропаганди (відео)

Кримський блогер: чергова казкова брехня окупантів

У Криму зник інтернет та мобільний зв'язок через будівництво Керченського мосту

Політолог: дві аксіоми, незрозумілі Путіну

Боровий: реальність не влаштовує Путіна, тому він живе у вигаданому світі

 Новости за день