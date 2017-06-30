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У Москві закликали відлучити Ангелу Меркель від церкви «за змову з сатаною»

У Москві закликали відлучити Ангелу Меркель від церкви «за змову з сатаною»
Одіозний російський політик і чинний депутат Державної думи Російської Федерації Віталій Мілонов повідомив про свої наміри звернутися до єпископів в Німеччині з проханням, аби ті відлучили від церкви німецького канцлера Ангелу Меркель та представників бундестагу, які підтримали рішення про легалізацію одностатевих шлюбів у ФРН, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відомий як головний російський геєборець» політик заявив, що «ці представники бундестагу мають спілкуватися зі церквою сатани». Мілонов, який неодноразово був учасником скандальних заходів націлених проти ЛГБТ-спільноти, зазначив, що вважає ухвалений парламентарями Німеччини закон «диявольським актом». Російський депутат також додав, що «саме Ангела Меркель змовилася з сатаною, поцілувала сатану і все це для того, аби створити коаліційний уряд». Крім того, Мілонов зазначив, що «німецький канцлер віддалась сук кубам та інкубам – про це говорили ще прадіди Меркель».

Варто нагадати, що в п’ятницю, 30 червня, німецький парламент домігся схвалення закону про легалізацію одностатевих шлюбів більшістю голосів депутатів. З 623 парламентарів цей проект закону підтримали 393 народні обранці. При цьому варто зауважити, що лідерка ФРН Ангела Меркель, яка представляє Християнсько-демократичний союз, повідомила, що не підтримала цей закон, бо в її розумінні шлюбом можна вважати союз чоловіка та жінки.
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