Політолог: ізоляція – добровільний курс російської влади

Політолог Олеся Яхно-Белковська розповідає як пов’язані останні подіє в ПАРЄ з глобальними тенденціями існування російської держави, - про це інформує replyua.net, послуговуючись матеріалами зі сторінки політолога в Фейсбук.
Так, Яхно-Белковська зауважує, що закономірності у поведінці російських політиків помітні навіть неозброєним оком. Наприклад, здавалась, до Російська Федерація трохи налагодила стосунки з Радою Європи. Тим не менш, як тільки в Парламентській Асамблеї Ради Європи почали збір підписів за відставку президента організації Педро Аграмунда, поміченого у дивній симпатії як до Кремля, так і до його близького союзника – сирійського диктатора Башара Асада, російське зовнішньополітичне відомство відразу почало розповіді про «глибоку кризу» в Раді Європи. Ба більше – Кремль взагалі відмовився сплачувати щорічні членські внески до РЄ.
Власне кажучи, якщо міжнародну організацію не вдалось «гібридизувати», зламати зсередини, Кремлю лишається тільки піти, гримнувши дверима, поки його не спіймали на гарячому. Загалом, курс на ізоляціонізм – це свідомий і добровільний вибір російських еліт, початок якому було покладено з анексії Кримського півострова та агресії на Донбасі, - наголошує політолог.