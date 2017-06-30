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Блогер: боротьба за голови українців переходить в нову фазу

Блогер: боротьба за голови українців переходить в нову фазу
Блогер Mason Lemberg коментує інформацію, відповідно до якої в російському ЗМІ почала роботу програма українською мовою, - про це повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в Фейсбук.

Так,блогер зауважує, що новина про те, що віднині на радіостанції «Эхо Москвы» буде виходити передача українською мовою, залишилась практично непоміченою вітчизняними ЗМІ. Тим не менш, якщо задуматись, її важливість колосальна. Зокрема, потрібно взяти до уваги такі факти. По-перше, «Эхо Москвы» належить «Газпрому», тобто Кремлю. По-друге, україномовна передача буде виходити у державі, в якій не існує жодної української школи, в якій директор української бібліотеки отримує тюремний строк лише за факт свого існування, в державі, очільники якої вважають українців за «нижчу» расу, а саму незалежну Україну – непорозумінням, в державі, яка веде агресивну війну проти України.

А це значить, що, у контексті таких фактів, боротьба за голови і мізки українців не тільки триває, вона перейшла у нову, більш активну фазу. Зараз всілякі фейкові «друзі України» на зразок ганапольських та фейгіних, будуть намагатись проникнути у думки населення для того, щоб зламати Україну зсередини. І все це буде здійснюватись цинічно, під акомпанемент більшості вітчизняних ЗМІ, - наголошує блогер.
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