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Казанський: мати Агеєва – ще один доказ тотальної російської пропаганди (відео)

Казанський: мати Агеєва – ще один доказ тотальної російської пропаганди (відео)
Денис Казанський у власному блозі ділиться міркуваннями з приводу того, наскільки сильно і якісно працює машина російської пропаганди, - про це replyua.net інформує, посилаючись на сторінку журналіста в соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що його російські «колеги» розшукали матір полоненого диверсанта Віктора Агеєва. Жінка розповіла російським пропагандистам багато цікавого: зокрема, вона підтвердила, що її син спочатку проходив строкову службу в армії, потім, у березні поточного року, підписав контракт. Вже на початок травня 2017 року Агеєв отримав підвищення по службі, ставши єфрейтором. Матір російського військового навіть назвала номер наказу та військову частину, в якій її син проходив службу.

Також жінка звернулась до російського президента Володимира Путіна з проханням посприяти звільненню її сина з полону. Але навіть будучи знайомою зі всіма фактами, мати Агеєва не вірить, що Російська Федерація здійснює агресію проти України. За її словами, «офіційна позиція – це те, що наших військовослужбовців там немає. Ми не можемо брати участь у бойових діях, адже це буде втручанням у внутрішні справи. Принаймні, хочеться так думати. Адже, якщо уряд говорить, що це так, то потрібно вірити. От я і вірю». До чого ж ефективно російська пропаганда промиває мізки населенню, - наголошує Казанський.

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