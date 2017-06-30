Політолог: дві аксіоми, незрозумілі Путіну

Російський політолог Леонід Радзіховський пояснює в чому полягає проблема російського президента Володимира Путіна у відносинах з Україною, - про це replyua.net стало відомо зі статті оглядача для видання «Апостроф».
Так, нещодавно придворні політологи Путіна оприлюднили звіт, в якому аналізують можливі результати виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Але цей звіт – не більше, ніж фікція, єдина цінність якого полягає в тому, що впливові люди нарешті назвали чорну кішку – чорною. Тобто, визнали, що Україну повністю втрачено.
Єдиний шлях врегулювати ситуацію з Україною - прямі переговори, а не всілякі «домовленості з Заходом». Але Путін на ці переговори не піде, адже він перебуває у полоні двох помилок. По-перше, Путін вважає, що Україна – не держава, а додаток до імперій. Тобто, власної волі у Києва немає, він лише виконує вказівки з центрів. Але це не так, і українці самостійно обирають потрібний їм вектор розвитку. Друга помилка, це те, що, на думку Путіна, Захід теж не визнає суб’єктність України, а тому відчуває потребу «домовитись» за її спиною. Проте, у цивілізованих державах сформувалось стійке переконання про те, що Київ сам може вирішити свої проблеми – відповідно, переговори з Путіним Заходу не потрібні, - наголошує політолог.