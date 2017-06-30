Боровий: реальність не влаштовує Путіна, тому він живе у вигаданому світі

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Російський опозиційний політик Костянтин Боровий оцінює шанси Російської Федерації на скасування санкцій, - про це новинний портал replyua.net інформує, посилаючись на допис огладача у власному блозі на ресурсі «Обозреватель».Так, Боровий зауважує, що російські пропагандисти торжествують: дев’яностачотирьохрічний Генрі Кісінджер виступив із заявою про те, що санкції проти РФ варто скасовувати. Кісінджер, який вже не має ніякого впливу на американську політику, зіграв на користь російській пропаганді, але не більше – його слово вже не важить нічого. Діючий політик не став би говорити про це, адже імідж можна втратити лише один раз, але політичному ветерану все-одно, за гроші Кремля він може сказати все, що завгодно.У Москві ніяк не хочуть зрозуміти, що причина того, що санкції існують – не в непоступливості Держдепартаменту, а в тому, що Путін порушує міжнародні зобов’язання. І скільки б викуплених «експертів» не говорили про важливість РФ і необхідність налагоджувати стосунки нею, ситуація не зміниться. Але Кремль намагається знову і знову – в цьому він схожий на хворого, який незгоден зі смертельним діагнозом, а тому звертається за порадою до шарлатанів. Реальність, в якій Україна отримує безвіз, перспективу членства в НАТО та підтримку її територіальної цілісності, не влаштовує Путіна, і тому він намагається створити власну, паралельну реальність, - наголошує Боровий.