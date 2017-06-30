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Стало відомо, скільки газу поставив «Газпром» до ОРДЛО

Стало відомо, скільки газу поставив «Газпром» до ОРДЛО
Російський газовий монополіст «Газпром» з січня 2015 року поставив на території так званих Донецької і Луганської народних республік 5,6 млрд. кубометрів газу. Як інформує replyua.net, про це повідомив глава російської компанії.

«Газпром» почав поставки газу в «ЛДНР» за дорученням прем'єр-міністра Дмитра Медведєва з лютого 2015 року. Газ поставляється через газовимірювальні станції «Платове» і «Прохорівка». В уряді Росії заявляли, що газ поставляється «як гуманітарна допомога», а в «Газпромі» - що оплачувати ці поставки повинна Україна.

У «Нафтогазі», в свою чергу, заявили, що поставки є незаконними, і оплачувати їх відмовилися. У компанії пояснили, що доступу до цих газовимірювальних станцій у «Нафтогазу» немає. Крім того, Україна не укладала контрактів на поставки газу з Росії. Раніше стало відомо, що «Газпром» заявив про готовність надати «Нафтогазу України» гарантійний лист про те, що передоплата України за поставки газу не буде зарахована в рахунок оплати поставок на неконтрольовані України території Донбасу. Про це повідомив постійний представник РФ при Євросоюзі Володимир Чижов, коментуючи тристоронні газові переговори в Брюсселі.

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