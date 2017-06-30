ЗМІ: Росія готується анексувати російськомовні часини України

У Кремлі спеціально підтримують військовий конфлікт на Донбасі для того, щоб переманити російськомовні області. Однак подальша ескалація бойових дій теж не виключена. Як інформує replyua.net, про це пише Андреас Умланд у статті «Подбати заздалегідь», опублікованій на сайті газети Neue Zürcher Zeitung.
На думку автора статті, протягом останніх місяців Росія поводилася відносно помірковано на Донбасі. Принаймні, вдалося уникнути ескалації, аналогічної боїв за Іловайськ в 2014-му і Дебальцеве в 2015-му. Замість цього, «дизайнери» конфлікту в Кремлі вважають за краще «війну низької інтенсивності» проти України. Мета Кремля – привертати якомога менше уваги Заходу, і таким чином створити враження, що російсько-український конфлікт «заморожений».
З іншого боку, повільно, але впевнено, за допомогою щотижневих перестрілок, Москва буде отруювати клімат в Україні, і особливо настрій в російськомовних районах східної України. Якщо ця стратегія спрацює, то, перш за все, російськомовні частини України можуть впасти в затяжну економічну, соціальну і психологічну депресію, яка підготує підстави для їх майбутнього приєднання до Росії. Принаймні, схоже, саме такий розрахунок у Кремля.