Ейдман: російські солдати воюють за нафту Пригожина та мільярди Путіна

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Російський політолог Ігор Ейдман розповів за які цінності воюють російські солдати по всьому світу, - про це новинному ресурсу replyua.net стало відомо з матеріалів персональної сторінки експерта в соцмережі Фейсбук.Так, політолог зауважує, що російські солдати постають у двох «іпостасях»: є держави, на території яких вони фактично присутні, але офіційна пропаганда це заперечує (як в Україні), а є держави, де російські солдати і реально, і формально. До останніх належить Сирія, де російські військово-космічні сили борються з терористичним угрупованням Ісламська держава (формально) та допомагають сирійському диктатору Асаду у боротьбі з опозицією (реально).Але відтепер стало зрозуміло чого конкретно добивався Путін, втручаючись у сирійську війну. Люди з його ближнього кола отримали доступ до найбільш цінних природних ресурсів Сирії. Наприклад, Євгеній Пригожин – четвертину всіх нафти і газу, добутих на територіях, відвойованих російськими військами для Асада, а Геннадій Тимченко – сирійські фосфатні родовища. Тепер російські солдати, які воюють в Сирії, можуть в бою кричати: «За нафту Пригожина! За фосфати Тимченка! За мільярди Путіна!» - іронізує Ейдман.