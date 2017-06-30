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Москва відмовилась платити внески до Ради Європи

Москва відмовилась платити внески до Ради Європи
Очільник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Москва відмовляється платити внески до Ради Європи в цьому році через конфлікт з приводу повноважень делегації РФ у ПАРЄ, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Заяву з відповідною позицію керівник російського зовнішньополітичного відомства надіслав генсеку Ради Європи Торбйорну Ягланду. Москва наполягає на повному відновленні повноважень російської делегації, інакше представники РФ відмовляються сплачувати членські внески. Лавров вважає, що в 2014-2015 рр. ПАРЄ намагалася «покарати делегацію з РФ за вільне висловлювання представників Криму, які вирішили приєднатись до Росії». Міністр також гадає, що «обмеження прав російський представників забирає у них можливість працювати у асамблеї». Також глава МЗС Росії висловив думку, що наразі в Парламентській асамблеї Ради Європи спостерігається погіршення ситуації. Це, на його думку, є проявом просування «божевільної кампанії проти депутатів, які прагнуть покращити відносини з РФ в рамках Ради Європи».

Нагадаємо, у 2014 році через російську анексію Кримського півострова російську делегацію позбавили права голосу, а її представникам заборонили обіймати посади керівників комітетів ПАРЄ та бути членами моніторингових місій. В якості протесту російські делегати з січня 2015 року відмовляються від участі в засіданнях відомства, хоча й мають права на виступ під час сесій та роботу у комітетах ПАРЄ.
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