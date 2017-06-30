Москва відмовилась платити внески до Ради Європи

Очільник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Москва відмовляється платити внески до Ради Європи в цьому році через конфлікт з приводу повноважень делегації РФ у ПАРЄ, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Заяву з відповідною позицію керівник російського зовнішньополітичного відомства надіслав генсеку Ради Європи Торбйорну Ягланду. Москва наполягає на повному відновленні повноважень російської делегації, інакше представники РФ відмовляються сплачувати членські внески. Лавров вважає, що в 2014-2015 рр. ПАРЄ намагалася «покарати делегацію з РФ за вільне висловлювання представників Криму, які вирішили приєднатись до Росії». Міністр також гадає, що «обмеження прав російський представників забирає у них можливість працювати у асамблеї». Також глава МЗС Росії висловив думку, що наразі в Парламентській асамблеї Ради Європи спостерігається погіршення ситуації. Це, на його думку, є проявом просування «божевільної кампанії проти депутатів, які прагнуть покращити відносини з РФ в рамках Ради Європи».
Нагадаємо, у 2014 році через російську анексію Кримського півострова російську делегацію позбавили права голосу, а її представникам заборонили обіймати посади керівників комітетів ПАРЄ та бути членами моніторингових місій. В якості протесту російські делегати з січня 2015 року відмовляються від участі в засіданнях відомства, хоча й мають права на виступ під час сесій та роботу у комітетах ПАРЄ.