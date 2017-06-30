Ответили быстро: Россия продлила контрсанкции против западных стран

В ответ на действия Евросоюза, который продлил антироссийские санкции еще на шесть месяцев, власти РФ продлили ответные санкции против Запада. Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, указ о продлении контрсанкций был подписан Владимиром Путиным.
Российские власти дали пояснение к этому указу, отметив, что ответные меры были продлены с целью защиты национальных интересов государства в соответствии с российским законодательством в рамках законов о специальных экономических мерах и о безопасности. Евросоюз официально продлил антироссийские санкции еще на 6 месяцев 28 июня, и после этого решения Петр Порошенко, президент Украины, поблагодарил ЕС за продление ограничений. Официально о продлении санкций сообщил Дональд Туск, председатель Евросовета. Об этом он писал на своей странице в Твиттере.
«Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за того, что она в недостаточной степени выполняет Минские договоренности», отметил глава Евросовета. Санкции против РФ были введены три года назад – за аннексию Крыма и за военные действия на Донбассе.