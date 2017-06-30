«Почти конец света»: в сети появились самые жуткие снимки шторма в Москве

Синоптики и МЧС России пока не могут дать позитивного прогноза жителям Москвы: в российской столице действует оранжевый режим опасности, и в МЧС предупредили, что сильнейший ливень закончится не раньше девяти часов вечера.
Как сообщает replyua.net, шквалистый ветер, ливень и град обрушились на Москву еще в первой половине дня. Метеорологи заявили, что сегодня в Москве выпадет не меньше половины месячной нормы осадков, а этот ливень станет самым мощным за последние десятилетия. Крупным градом в Москве побило сотни авто, однако проехать по городу на машине в ближайшее время не получится – город стоит в десятибалльных пробках. Днем огромные черные тучи набежали на Москву за считанные минуты, погрузив город в абсолютную темноту.
Очевидцы сравнивают сегодняшнюю погоду с апокалипсисом, судным днем и всемирным потопом. В аэропортах уже отменены и задержаны рейсы, в два самолета, летевших над Москвой, ударила молния. Пока сообщается о пяти пострадавших и одном погибшем – он стал жертвой молнии.