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«Почти конец света»: в сети появились самые жуткие снимки шторма в Москве

«Почти конец света»: в сети появились самые жуткие снимки шторма в Москве
Синоптики и МЧС России пока не могут дать позитивного прогноза жителям Москвы: в российской столице действует оранжевый режим опасности, и в МЧС предупредили, что сильнейший ливень закончится не раньше девяти часов вечера.

Как сообщает replyua.net, шквалистый ветер, ливень и град обрушились на Москву еще в первой половине дня. Метеорологи заявили, что сегодня в Москве выпадет не меньше половины месячной нормы осадков, а этот ливень станет самым мощным за последние десятилетия. Крупным градом в Москве побило сотни авто, однако проехать по городу на машине в ближайшее время не получится – город стоит в десятибалльных пробках. Днем огромные черные тучи набежали на Москву за считанные минуты, погрузив город в абсолютную темноту.

Очевидцы сравнивают сегодняшнюю погоду с апокалипсисом, судным днем и всемирным потопом. В аэропортах уже отменены и задержаны рейсы, в два самолета, летевших над Москвой, ударила молния. Пока сообщается о пяти пострадавших и одном погибшем – он стал жертвой молнии.

«Почти конец света»: в сети появились самые жуткие снимки шторма в Москве

«Почти конец света»: в сети появились самые жуткие снимки шторма в Москве

«Почти конец света»: в сети появились самые жуткие снимки шторма в Москве

«Почти конец света»: в сети появились самые жуткие снимки шторма в Москве
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