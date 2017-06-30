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Потужна злива і ураган у Москві: не обійшлося без жертв

Потужна злива і ураган у Москві: не обійшлося без жертв
У Москві і Підмосков'ї сьогодні, 30 червня, бушує злива з грозою і градом, швидкість вітру досягала до 24 м / с. Фото і відео негоди активно публікують користувачі соцмереж, передає replyua.net. Згідно з інформацією Гідрометцентру Росії, такої зливи в Москві не було з 1923 року. Очікується, що протягом дня випаде майже третина місячної норми опадів.

Великий град пройшов на північному заході російської столиці, заподіявши дрібні неприємності москвичам і їхніх автомобілів. За інформацією російських ЗМІ, в Москві на Сигнальному проїзді загинула людина, коли на машину впав стовп. Також за інформацією Інтерфаксу, під час грози травми різного ступеня тяжкості отримали п'ять осіб. Крім того, в підмосковному Наро-Фомінськ на вулиці Колгоспній блискавка влучила в житловий будинок, почалася пожежа.

Нагадаємо, що цього тижня Київ також накрила страшенна злива. Як повідомляли користувачі соціальних мереж, такого дощу давно не було. «Дощ стіною, буря, мікросмерч. Київ залило, люди в шоці »,« Сьогодні о 16:00 пішов сильний дощ, що дуже здивувало громадян, які не взяли парасольки. Але якби і взяли, злива був такої сили, що це навряд чи це допомогло », - зазначали користувачі мережі. Деякі кияни навіть пожартували про те, що вже прийшов «кінець світу».
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