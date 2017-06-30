валюта
СпецтемаГеращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Путін продовжив контрснкції до кінця 2018 року

Путін продовжив контрснкції до кінця 2018 року
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що продовжує дію заходів у відповідь на антиросійські санкції ЄС до 31 грудня 2018 року. Про це передає replyua.net.

Указ підписано 30 червня та опубліковано на офіційному порталі правової інформації. Про те, що уряд вносить президенту пропозицію про продовження заходів у відповідь на чергову пролонгацію санкцій ЄС, в четвер повідомив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. «Ми, цілком очевидно, будемо реагувати адекватно. Напередодні це питання ми обговорили з президентом. Уряд внесе пропозицію, щоб продовжити дію заходів у відповідь ще на один рік, до 31 грудня 2018 року», - сказав Д.Медведєв на засіданні уряду в четвер.

Продовольче ембарго діє в РФ з 7 серпня 2014 року в відношенні продукції з США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року в список цих країн включені приєдналися до антиросійським санкцій Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, з 1 січня 2016 року - Україна. Спочатку заборона була введена на один рік. У 2015 році його продовжили до 5 серпня 2016 року, в червні 2016 року - до кінця 2017 року. Таким чином, зараз санкції, за півроку до їх закінчення, продовжені на рік.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
17468

Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Мати російського військового Віктора Агєєва, якого сили АТО минулого тижня захопили на Луганщині як члена диверсійно-розвідувальної групи терористів так званої республіки, звернулася до місцевого

29 июн 2017
13440

У Кремлі заговорили про права захопленого на Донбасі російського військового

Якщо днем раніше представники Міністерства оборони Російської Федерації заявляли, що затриманий силами антитерористичної операції в Луганській області Віктор Агєєв не є контрактником і був

Последние новости

Путін продовжив контрснкції до кінця 2018 року

У поліції пояснили, чому розповсюдження вірусу Petya ще не припинено

Проросійські терористи намагалися захопити «сіру зону» в Ясинуватському районі

Через аварію анексований Крим залишився без мобільного зв’язку та Інтернету

По объемам денежных переводов в Украину лидирует Россия

В США вступил в силу миграционный указ Трампа

Журналист: час, когда российские войска вышвырнут с Донбасса, становится все ближе

Эксперт рассказал, какие украинские товары могут появиться в Канаде после ратификации соглашения о ЗСТ

Писательница рассказала о новых методах пропаганды боевиков «ЛНР» в детских садах

Порошенко рассказал о досрочных выборах в Украине

Ахметов вручил сиротам из Авдеевки ключи от нового жилья

Полторак анонсував проведення параду на День незалежності, який відрізнятиметься від інших

В горсовете Львова рассказали, сколько мусора остается в городе

У Нідерландах оприлюднено важливе рішення щодо катастрофи рейсу МН17 на Донбасі

Кожен українець заплатить 3,5 тисяч грн.. за націоналізацію ПриватБанку

ООН: У Сирії під час хімічної атаки використовувався газ зарин

У Москви є серйозні «зачіпки» по відношенню до Трампа – Піонтковський

Эксперт: в Чернобыльской зоне спасатели работают без средств защиты от радиации

Пушкину было бы не по себе в компании маститых бандитов по кличке Сталин, Ленин, Путин, – блогер

В семье Ольги Фреймут снова пополнение

 Новости за день