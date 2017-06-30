Путін продовжив контрснкції до кінця 2018 року

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що продовжує дію заходів у відповідь на антиросійські санкції ЄС до 31 грудня 2018 року. Про це передає replyua.net.
Указ підписано 30 червня та опубліковано на офіційному порталі правової інформації. Про те, що уряд вносить президенту пропозицію про продовження заходів у відповідь на чергову пролонгацію санкцій ЄС, в четвер повідомив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. «Ми, цілком очевидно, будемо реагувати адекватно. Напередодні це питання ми обговорили з президентом. Уряд внесе пропозицію, щоб продовжити дію заходів у відповідь ще на один рік, до 31 грудня 2018 року», - сказав Д.Медведєв на засіданні уряду в четвер.
Продовольче ембарго діє в РФ з 7 серпня 2014 року в відношенні продукції з США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року в список цих країн включені приєдналися до антиросійським санкцій Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, з 1 січня 2016 року - Україна. Спочатку заборона була введена на один рік. У 2015 році його продовжили до 5 серпня 2016 року, в червні 2016 року - до кінця 2017 року. Таким чином, зараз санкції, за півроку до їх закінчення, продовжені на рік.