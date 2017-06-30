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У Москви є серйозні «зачіпки» по відношенню до Трампа – Піонтковський

У Москви є серйозні «зачіпки» по відношенню до Трампа – Піонтковський
Те, що комітет сенату США схвалив військовий бюджет, який передбачає надання допомоги Україні, ще не означає, що Україна отримає летальну зброю. Про це InfoResist розповів російський історик, опозиціонер Андрій Піонтковський, інформує replyua.net. Він вважає, що успіхом це рішення можна буде назвати тільки після того, як Україна отримає зброю, яким можна знищувати танки агресора. А поки це важливий момент у великій політичній грі, яка йде в Вашингтоні. При цьому, зазначив експерт, Трампу, як і Обамі раніше, дуже не хочеться приймати це рішення.

«Обама ж гальмував надання Україні летальної зброї. Це ще сенат закон повинен прийняти, палату представників я думаю, це якось пройде, а потім він надійде на підпис до Трампу. Ось це буде для нього дуже важливий тест: чи зможе він знову продемонструвати ось ці свої проросійські симпатії в постановці в дуже серйозні звинувачення», - сказав Піонтковський. При цьому, вважає експерт, термін вирішення цього питання буде залежати від майбутньої зустрічі Трампа і Путіна.

«Якщо це буде так само, як останній раз з Обамою, випадкова зустріч в коридорчику біля туалету, це одне. Якщо це будуть повномасштабні переговори делегації на кілька годин, то інше », - зазначив він.
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