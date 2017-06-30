Пушкину было бы не по себе в компании маститых бандитов по кличке Сталин, Ленин, Путин, – блогер

Известный украинский журналист и блогер Андрей Капустин на своей странице в Facebook пишет о том, что на самом деле, второе место среди самых великих людей в истории человечества, который намедни провели в Российской Федерации, занял не Владимир Путин, точнее, не только Путин, а еще и Александр Пушкин.
«Первое место, как вы помните, занял Сталин, а на третьем оказался еще один бандит по кличке Ленин. Так что Пушкин оказался в очень душевной компании», – написал Андрей Капустин. По его словам, на самом деле в том, что россияне поддерживают и видят сильного лидера в лице Сталина, Ленина – это заслуга как раз таки Путина, который сумел сделать за годы своего президентства не только идолов для Россиян, но и сам взять немало методов управления государством от известных диктаторов.
По словам блогера, у Путина, который в своем величии уже обошел Петра Первого, Наполеона и Гагарина, теперь есть двойная цель – обскакать и «солнце русской поэзии» и одного из своих «папередников» Александра Пушкина, убрав очаг русской культуры из первой пятерки.