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У Росії через Медведєва не дозволяли посадку літакам

У Росії через Медведєва не дозволяли посадку літакам
У Росії минулого тижня через приземлення гелікоптера прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва в аеропорту «Шереметьєво» звичайним літакам довелося летіти на посадку в «Домодєдово» або по кілька годин намотувати кола в небі в очікуванні дозволу посадки. Як передає replyua.net, про це повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на пасажирів рейсу Анапа-Москва. Наприклад, переліт з Анапи до Москви замість 2 годин тривав всі 5, що змусило понервувати пасажирів.

«Було відчуття неприємного нерозуміння, коли літак іде на одне коло - кожен був в такій ситуації, і це повторюється ще раз і ще раз, мовчать стюардеси ... літак знизився, я вже подивився в Інтернеті - знизився на 300 метрів, мабуть, команда вже була або командир сподівався, що дадуть посадку. І в останній момент він бере вправо і літак набирає висоту, швидкість », - розповідає пасажир на ім'я Віктор. Його літак «нарізав» кола над аеропортом, після цього пішов на дозаправку в «Домодєдово» - потім переляканим пасажирам пілот оголосив: посадку не дали через урядового борту.

«Посадка була досить нормальною, всі почали радіти, коли ми сідали, але тут включилися динаміки, і командир повідомив, що літак не зміг здійснити посадку в «Шереметьєво», оскільки урядові вертольоти здійснювали посадку в« Шереметьєво »і небо було закритим», - додає його дружина Анастасія. Як наслідок, пасажири, які з Москви повинні були летіти далі, запізнилися на свої рейси.
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