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Россияне решили запретить иностранным СМИ использовать российский язык, если он против Путина

Россияне решили запретить иностранным СМИ использовать российский язык, если он против Путина
Как пишет у себя в Facebook украинский блогер и журналист Андрей Капустин, в том, что Россия постепенно слетает с катушек, как бы никто не сомневается, но последняя инициатива Совета Федерации не поддается вообще никакой адекватной критике. Российские парламентарии предложили блокировать зарубежные СМИ, использующие русский язык. Проще говоря, Россия, по сути, хочет внедрить «разрешительную систему письменного использования русского языка за рубежом».

Как пишет блогер, сначала творцы «русского мира» думали, что все будут за рубежом на русском языке восхвалять Путина и его команду, но оказалось совсем наоборот и все на русском языке начали не просто писать все, что пожелают, но и обливать помоями с ног до головы Путина. «Вместо того, чтобы повсеместно вопить «Путин – лучший лидер», украинские, израильские, немецкие, канадские, австралийские и даже новозеландские ресурсы пишут все наоборот... Поэтому россияне решили действовать радикально», – написал Андрей Капустин.

По его словам, исходя из всего складывается мнение, что россияне возомнили из себя какую-то высшую силу, раз вполне считающие себя серьезными людьми российские депутаты предлагаю то, что они никогда не смогут реализовать и эта инициатива так и останется очередным фейком «русского мира».
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