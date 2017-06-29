Гордон: Страны Запада двумя руками за горло должны держать Путина

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире одного из отечественных каналов заявил, что мировое сообщество в отношениях с Российской Федерацией заботится не о судьбе Украины, а о том, чтобы послевоенное устройство, нарушенное после незаконной аннексии Крыма, сохраняло стабильность. Об этом сообщает replyua.net.
«Каждый, думающий о том, что в мире кто-то сильно беспокоится российско-украинскими отношениями, сильно ошибается. На самом деле, это исключительно вопрос политических деятелей. Очевидно, что определенная опасность со стороны Кремля все же есть. Но не стоит забывать о вопросе глобального характера: если кому-то в голову придет поставить под сомнение факт того, что закрепленное соглашением в Ялте, Потсдаме, Тегеране, в Хельсинки-75, Будапештском меморандуме послевоенное мировое устройство является стабильным и должно сохранять свой прежний вид, это обернется очередным бардаком», - уверен Гордон. Он добавил, что Запад должен давить Путина, держать его за шею двумя руками и методично давить.
«Никому в мире не хочется допускать в мире беспорядка, но как раз аннексия Крыма Россией положила начало хаоса», - сказал Дмитрий Гордон.