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Бабченко: России давно уже нет, остался лишь фейк, придуманный Кремлем

Бабченко: России давно уже нет, остался лишь фейк, придуманный Кремлем
Известный российский оппозиционный блогер и журналист Аркадий Бабченко у себя в Facebook пишет о том, что в России совершенно нет ничего, страна – существует, как фейк, потому что в Кремле придумали какую-то священную войну против фейкового фашизма за деревню Лопыревка Луганской области. Блогер подчеркивает, что миф об этой войне настолько реалистичный, что они сами начинают в него верить и называть чуть ли не Великой отечественной войной.

Как пишет Бабченко, той пропаганде, которую придумал Путин позавидовал бы даже Эринбург в сорок первом. План Путина – это не Россия для Россиян, это Россия для верхушки Кремля, где все решается только из-под дубинки полицейского. Хозяина Кремля не останавливают санкции, заоблачные цены в магазинах, он продолжает искать миллионы, что вбухать их в армию, в результате зомбированные россияне захватывают соседние страны, начинают еще одну войну на второй фронт.

«Дальше РФ отправляет авианосец к далеким берегам – а потом выясняется, что в элите элит у них на Новой Великой Отечественной воюют двадцатилетние инфантилы, которые только три месяца как контракт заключили и ничего, кроме понтовых фотографий с флагом разведки делать неспособны, авианосец теряет ход посреди славного похода, два самолета падают у него за борт, а Путин показывает Стоуну фильм про атаку американских «Апачей» с озвучкой атаки украинских летчиков», – написал Бабченко. Он добавляет, что вот и выходит, что России то давно уже нет, осталась одна лишь фикция, придуманная Кремлем.
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