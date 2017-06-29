Тонущее судно: России не хватает денег на оружие

Эксперты расположенной в Соединенных Штатах Америки частной компании Stratfor, занимающейся разведывательно-аналитической деятельностью, сообщили, что военный бюджет Российской Федерации сократился на 5 процентов, в связи с чем, до 2020 года Москве не удастся завершить процесс модернизацию собственных вооруженных сил, несмотря на ранее объявленные планы. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Апостроф».
В частности, согласно тексту отчета, российские власти в течение 2018 – 2025 годов согласны выделить всего 50 процентов от той суммы, на которую рассчитывали в Минобороны РФ.
Например, в связи с сокращением финансирования пострадает процесс обновления российского военно-морского флота. После прекращения существования Советского союза российские власти по сегодняшний день не говорят о необходимости строить новые наводные корабли, размер которых был бы больше, чем фрегат. Помимо этого, на неопределенное время отложили разработку нового авианосца производства России, хотя ранее в Кремле постоянно говорили о важности этого проекта. Вместе с тем, российская сторона не сократит финансировать атомный подводный флот.