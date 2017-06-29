Порошенко: от Путина можно всего ожидать, его действия непредсказуемы

Петр Порошенко, президент Украины, заявил о том, что единственный человек, который знает о действиях Путина в ближайшие месяцы, - это сам Путин, и российский президент очень непредсказуемый человек. Как передает replyua.net, такое мнение Порошенко высказал в интервью La Figaro.
«Владимир Путин абсолютно непредсказуем. Он может начать действовать где угодно. Если бы мне раньше сказали, что он захочет аннексировать Крым и напасть на Донбасс, я бы ни за что не поверил. Просто потому, что эта война - не в его интересах», отметил украинский глава. По его словам, действия Путина предугадать невозможно, и единственный человек во всем мире, который может их знать, - это сам российский президент.
Впрочем, Порошенко также подчеркнул, что из всех мировых лидеров также одним из самых непредсказуемых является и Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов. Напомним, что Порошенко за последние дни провел несколько важных встреч – с Эммануэлем Макроном, Дональдом Трампом и Ангелой Меркель.