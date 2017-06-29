Путин: иностранные спецслужбы поддерживают террористов у российской границы

Владимир Путин, президент России, сделал заявление о том, что иностранные спецслужбы оказывают поддержку террористическим группировкам и экстремистам, чтобы дестабилизировать районы, расположенные у российских границ.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом российский глава рассказал накануне в штаб-квартире СВР, где он поздравлял российских офицеров с 95-летием нелегальной разведки. «Страна сталкивается с множеством вызовов. Среди них попытки сдержать развитие России, навязать ей противостояние, дестабилизировать приграничные регионы», заявил Путин и подчеркнул, что для этих целей спецслужбы используют экстремистские и террористические группировки.
«Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», добавил российский президент.