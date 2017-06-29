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Великобритания и Россия устроили «разборки» из-за авианосцев

Великобритания и Россия устроили «разборки» из-за авианосцев
Великобритания раскритиковала российский авианосец «Адмирал Кузнецов», однако Россия в ответ назвала Queen Elizabeth, авианосец Великобритании, очень удобной крупногабаритной морской целью.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК, Майкл Фэллон, министр обороны Великобритании, ранее отметил, что он собирается с завистью смотреть на британский авианосец после того, как в проливе Ла Манш проплыл Адмирал Кузнецов – «обветшалый и старый российский авианосец». Игорь Конашенков, представитель Министерства обороны РФ, в свою очередь, заявил, что Фэллон совершенно не разбирается в военно-морской науке и он «экзальтированный человек». По словам Конашенкова, авианосец Великобритании способен лишь на то, чтобы из своего чрева выпускать самолеты, и, если его окружить судами, боевыми кораблями и подводными лодками, он ничего не сможет сделать.

По мнению представителя российского ведомства, «Адмирал Кузнецов» более мощный авианосец, поскольку оснащен противокорабельным, противолодочным и зенитным вооружением «Гранит». Напомним, что ранее не только британские власти обсуждали российский авианосец – Илья Кива, советник главы МВД Украины, заявил, что авианосец отражает сущность российского сознания.
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