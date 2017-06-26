У Росії пригрозили заблокувати мессенджер Telegram

Російська влада пригрозила заблокувати на території країни месседжер Telegram, розробником якого є Павло Дуров, в разі,якщо представники месседж ера не нададуть спецслужбам Росії необхідну інформацію, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Федеральне бюро розслідувань Російської Федерації заявило, що смертник, який організував у квітні поточного року теракт в метро у Санкт-Петербурзі, в результаті якого померли 15 осіб, користувався мобільним додатком Telegram. Тому влада РФ погрожує заблокувати мессенджер в разі, якщо у ФСБ отримають відмову на запит щодо надання зашифрованих у додатку даних. Як зауважили у ФСБ, Telegram володіє високим рівнем шифрування інформації, що передається у додатку, тому Telegram ф несе загрозу. Крім того, російські спецслужби зазначили, що терорист з пітерського метро саме завдяки цій програмі контактував з зарубіжними кураторами.
Керівництво Telegram вже встигло відреагувати на заяву ФСБ. Павло Дуров повідомив ЗМІ, що до нього вже зверталися з відповідною вимогою, але він відмовився надати дані, які вимагали російські спецслужби. Слід зауважити, що раніше Дуров розповідав, що саме тиск спецслужб Росії змусив його до продажу власних акцій соціальної мережі Вконтакте, розробником якої також є він.