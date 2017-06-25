Пономарь: Когда наступит окончательная смерть «Газпрома»

Олег Пономарь, известный украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке размышляет о том, когда российская компания «Газпром» может прекратить свое существование.
Как информирует replyua.net, Пономарь считает, что окончательная смерть компании наступит в 2022 году, когда у Польши закончится долгосрочный контракт, и поляки точно не продлят его. По словам эксперта, к этому году должно завершиться строительство двух новых европейских газопроводов – через Данию из Норвегии в Польшу. «В Польше построен большой терминал по приему американского газа - Свиноуйсьце. Через него американское топливо будут получать многие страны Восточной Европы, в том числе - Украина. Нашей стране нужно в ближайшие два года построить коннектор из Польши "Дроздовичи - Бильче-Волица" протяженностью 110 километров с производительностью до 8 миллиардов кубометров в год.», пишет эксперт.
По словам Пономаря, к тому времени и Украина станет газовым хабом, поскольку в нашей стране большие мощности по хранению топлива, и в других странах Европы их нет. Кроме того, США постараются не допустить строительство Северного потока-2, считает Пономарь.