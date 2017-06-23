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СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Російський блогер: Путін образив мільйони людей

Російський блогер: Путін образив мільйони людей
Російський фінансист та опозиційний блогер Слава Рабинович вважає, що російський президент Володимир Путін образив мільйони людей, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на блог оглядача на ресурсі «Народна правда».

Так, нещодавно на екрани вийшов фільм американського режисера Олівера Стоуна «Путін», чотири серії якого складаються із безперервних інтерв’ю з російським главою держави. У кількох моментах Путін береться оцінити роль в історії генерального секретаря Комуністичної партії Йосифа Сталіна. Так, російський президент наголошує, що спроби демонізувати Сталіна, які робляться останнім часом – це пряма атака як на Радянський Союз, так і на Російську Федерацію. Буцімто таким чином зловмисники намагаються показати, що РФ несе «родиму пляму» сталінізму. Тим не менш, на думку Путіна, Сталін – складна фігура – мовляв, зараз робляться спроби його демонізації, але як батьки російського президента, так і він сам виросли в атмосфері поваги до «вождя».

Блогер зауважує, що таким чином Путін наніс пряму образу всім членам його сім’ї, які загинули від рук сталінських катів. Більше того – таких сімей мільйони по всьому світу. Здається, Путін образив мільйони людей, які потерпіли від репресій, влаштованих Сталіним і його прибічниками, - наголошує Рабинович.
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