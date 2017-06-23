Російський блогер: Путін образив мільйони людей

Російський фінансист та опозиційний блогер Слава Рабинович вважає, що російський президент Володимир Путін образив мільйони людей, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на блог оглядача на ресурсі «Народна правда».
Так, нещодавно на екрани вийшов фільм американського режисера Олівера Стоуна «Путін», чотири серії якого складаються із безперервних інтерв’ю з російським главою держави. У кількох моментах Путін береться оцінити роль в історії генерального секретаря Комуністичної партії Йосифа Сталіна. Так, російський президент наголошує, що спроби демонізувати Сталіна, які робляться останнім часом – це пряма атака як на Радянський Союз, так і на Російську Федерацію. Буцімто таким чином зловмисники намагаються показати, що РФ несе «родиму пляму» сталінізму. Тим не менш, на думку Путіна, Сталін – складна фігура – мовляв, зараз робляться спроби його демонізації, але як батьки російського президента, так і він сам виросли в атмосфері поваги до «вождя».
Блогер зауважує, що таким чином Путін наніс пряму образу всім членам його сім’ї, які загинули від рук сталінських катів. Більше того – таких сімей мільйони по всьому світу. Здається, Путін образив мільйони людей, які потерпіли від репресій, влаштованих Сталіним і його прибічниками, - наголошує Рабинович.