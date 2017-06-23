Россияне захотели визовый режим с Украиной

Сотрудники Левада-Центра провели очередной опрос в РФ и выяснили, что около 35 процентов россиян хотят, чтобы власти ввели визовый режим с Украиной.
Как передает replyua.net, еще половина опрошенных считает, что границы между двумя странами должны быть открытыми, и визы вводить нельзя, но при этом каждое государство должно оставаться независимым. Интересно и то, что девять процентов жителей России по-прежнему уверены, что Украина и Россия должны объединиться в одну страну. Опрос был проведен с 19 по 22 мая. В нем участвовали около 1,6 тысячи респондентов из 48 регионов России. Погрешность не превышает 3,4 процента.
Напомним, что в конце мая появились слухи о том, что якобы Верховная Рада собирается проголосовать за законопроект о визовом режиме с Россией. Прошел уже месяц, но этот вопрос парламентарии так и не рассмотрели. Сергей Лавров, глава МИД РФ, тогда заявил, что, если Украина отменит безвиз, Россия также может принять ответные меры.