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В МИД РФ назвали "кощунством" и "позорным глумлением" решение польского Сейма

В МИД РФ назвали "кощунством" и "позорным глумлением" решение польского Сейма
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение Сейма Польши о демонтаже советских памятников солдатам, освобождавшим Польшу от фашизма.

Как передает replyua.net, соответствующее заявление было обнародовано пресс-службой российского МИДа. «С особым кощунством власти Польши приурочили это решение к святому и трагическому для России дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь», сказано в заявлении МИДа. Кроме того, представители внешнеполитического ведомства отметили, что польский Сейм специально пошел на эту провокацию, чтобы ухудшить отношения между двумя государствами.

«Те, кто продолжает кампанию борьбы с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях», подчеркнули представители российского МИДа. Нужно отметить, что поправки в закон польский Сейм ввел 22 июня, в День памяти и скорби в России – 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Согласно поправкам, теперь в Польше разрешено сносить памятники советским воинам-освободителям.
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