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Критические 20 процентов: стало известно о падении рейтинга Путина

Критические 20 процентов: стало известно о падении рейтинга Путина
Сотрудники вашингтонского центра Pew Research провели крупное исследование и утверждают, что за последние три года доверие россиян к президенту Владимиру Путину снизилось на рекордные двадцать процентов, информирует replyua.net.

В июне текущего года только 58 процентов россиян, которые участвовали в опросе, положительно оценили ситуацию в стране. Однако 37 процентов заявили, что недовольны всем происходящим. Эксперты отметили, что больше всего сторонников растеряла российская политика в отношении Украины. Число россиян, которые ответили утвердительно на вопрос «поддерживаете ли вы подход Путина к отношениям с Украиной» упало с 83 процентов в 2015 году до 63 процентов.

Что касается коррупции в РФ, то мнение россиян разделилось. 45 процентов граждан уверены, что Путин практически не работает над этой проблемой, однако 49 процентов россиян отметили, что Путин выбрал самый эффективный способ борьбы с коррупцией. Опрос проводился несколько дней назад.
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